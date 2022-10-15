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«Голден Стэйт» договорился о продлении контракта с Джорданом Пулом

«Голден Стэйт» договорился о продлении контракта с Джорданом Пулом
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«Голден Стэйт Уорриорз» подпишет долгосрочное продление контракта с Джорданом Пулом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, новый контракт будет рассчитан на четыре года. По соглашению Пул заработает $ 40 млн.

Ранее Пул оказался в центре неприятного инцидента на тренировке команды. Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Пул выступает в «Голден Стэйт» с начала карьеры в НБА в 2019 году. В прошлом регулярном чемпионате Пул набирал 18,5 очка, делал 4,0 передачи и 3,4 подбора в среднем за игру.

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