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Энтони Дэвис: сейчас никто не ждёт побед от «Лейкерс», кроме нас самих

Энтони Дэвис: сейчас никто не ждёт побед от «Лейкерс», кроме нас самих
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Звёздный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» 29-летний форвард Энтони Дэвис поделился мнением о ситуации вокруг восприятия команды болельщиками.

«Из-за чего-то последние полтора года мы воспринимались в негативном свете. Вы сами знаете, как это было. Это наши проблемы. Конечно, мы должны побеждать на баскетбольной площадке. В мой первый сезон здесь «Лейкерс» были золотым стандартом. Мы считались победителями.

После этого мы провели посредственные сезоны. Как есть. Но это хорошо для нас. Мы не обращаем на такое внимания, мы просто выходим и играем. Сейчас никто не ждёт от нас побед. Только мы сами верим в нашу команду», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» занял 11-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

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