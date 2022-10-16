«Голден Стэйт» продлит контракт с Эндрю Уиггинсом

«Голден Стэйт Уорриорз» договорился о продлении контракта с Эндрю Уиггинсом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, новое соглашение рассчитано на четыре года. По нему игрок получит $ 109 млн.



Текущий контракт Уиггинса истекает по окончании следующего сезона, и игрок заработает за сезон $ 33,6 млн, после чего станет неограниченно свободным агентом. «Уорриорз» провели предварительные переговоры, но на данный момент стороны далеки от соглашения.



Также ранее сообщалось, что в крайнем случае в «Голден Стэйт» будут готовы расстаться с Уиггинсом, если решат, что не смогут сохранить в команде и его, и защитника Джордана Пула.



В минувшем сезоне Эндрю Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.