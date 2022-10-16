Кайри Ирвинг высказался о возможном завершении карьеры

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры в ближайшем будущем.



«Я никогда не перестану играть в баскетбол. Слышите меня? Просто поймите, что я не перестану играть в эту игру никогда. Здесь и обсуждать нечего. Я такой вариант даже не рассматриваю», — приводит слова Ирвинга ESPN.



В минувшем сезоне Кайри пропустил большую часть матчей регулярного чемпионата из-за отказа вакцинироваться. Игрок неоднократно заявлял, что не будет прививаться от коронавируса. В межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на год.



На счету Ирвинга 29 матчей в регулярном чемпионате сезона-2021/2022, в которых он набирал 27,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,8 результативные передачи.

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