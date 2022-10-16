Леброн Джеймс прокомментировал перевод в запас Расселла Уэстбрука

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о переводе своего одноклубника Расселла Уэстбрука на скамейку запасных в заключительном предсезонном матче с «Сакраменто Кингз». Разыгрывающий начинал в основном составе все предыдущие игры межсезонья.

«У меня действительно нет мнения на этот счёт. Нужно сделать всё возможное, чтобы наша команда была хорошо укомплектована, а игроки чувствовали себя максимально комфортно. Думаю, нам было на что посмотреть в этой игре. Мы не показали чего-то особенного, но тем не менее.



Я каждый день стараюсь помочь парням добиться успеха на площадке, независимо от того, кто на неё выходит. И Расс действительно является большой частью нашего клуба, несмотря ни на что. Он играет в команде особую роль, но мы должны быть готовы к любому развитию событий», — цитирует Джеймса The Athletic.

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Леброн танцует на яхте во время тренировки.