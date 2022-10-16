Член Зала славы НБА проходит курс лечения от рака

Член Зала славы НБА, участник восьми Матчей всех звёзд Дикембе Мутомбо проходит курс лечения от раковой опухоли головного мозга, сообщает пресс-служба лиги.



«Семья Мутомбо просит о конфиденциальности в это время, чтобы они могли сосредоточиться на уходе за Дикембе. Они благодарны за ваши молитвы и добрые пожелания», — опубликовала сообщение пресс-служба НБА.



На данный момент 56-летний Мутомбо находится в Атланте, где пройдёт курс лечения.



Дикембе Мутомбо провёл 18 сезонов в НБА, выступая за такие команды, как «Денвер Наггетс», «Аталанта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс», «Нью-Йорк Никс».



Он занимает второе место в истории НБА по количеству блок-шотов, четырежды признавался лучшим защитником лиги и трижды попадал в сборную всех звёзд.