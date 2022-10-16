«Нью-Йорк Никс» оставит Святослава Михайлюка в команде на сезон-2022/2023

Украинский защитник Святослав Михайлюк, в текущее межсезонье перешедший в «Нью-Йорк Никс», останется в команде на сезон-2022/2023, сообщает в своих социальных сетях журналист Ян Бегли.



По информации источника, «Никс» определились с 15 игроками, которые попадут в заявку на сезон. В этот список входят Святослав Михайлюк и Райан Арчидьяконо, пополнившие тренировочный лагерь команды в межсезонье.



Святослав Михайлюк в сентябре успешно выступил на Евробаскете-2022 в составе национальной команды Украины. Команда дошла до 1/8 финала, где проиграла Польше.



В прошлом сезоне Михайлюк выступал за «Торонто Рэпторс». В регулярном чемпионате украинец провёл 56 матчей, в которых набирал в среднем 4,6 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,8 результативные передачи.



Райан Арчидьяконо выступал за «Никс» и в прошлом сезоне. Итальянец провёл 10 игр в регулярном чемпионате.

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