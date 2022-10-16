Леброн Джеймс назвал проблему, которая может помешать «Лейкерс» навязать борьбу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что необходимо исправить команде для того, чтобы навязать борьбу в новом сезоне НБА. По мнению баскетболиста, нужно добиться лучшей сыгранности между игроками.



«Я доволен тем, как укомплектована наша команда, но нам необходимо продолжать работу в этом направлении, так как многие наши конкуренты уже имеют довольно сыгранный состав на протяжении нескольких сезонов. Единственное решение для нас – совершенствоваться каждый день. Мы должны осознавать важность ежедневной работы над собой.



Взгляните на лучшие команды Запада: «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз», «Денвер Наггетс». Это только часть команд, готовых биться с нами со старта сезона, потому что у них уже наиграны многие связки. Поэтому нам стоит как можно быстрее устранить ошибки и стать конкурентоспособнее», – приводит слова Джеймса Spectrum SportsNet.

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Леброн танцует на яхте во время тренировки.