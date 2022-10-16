Леброн Джеймс назвал проблему, которая может помешать «Лейкерс» навязать борьбу

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что необходимо исправить команде для того, чтобы навязать борьбу в новом сезоне НБА. По мнению баскетболиста, нужно добиться лучшей сыгранности между игроками.
«Я доволен тем, как укомплектована наша команда, но нам необходимо продолжать работу в этом направлении, так как многие наши конкуренты уже имеют довольно сыгранный состав на протяжении нескольких сезонов. Единственное решение для нас – совершенствоваться каждый день. Мы должны осознавать важность ежедневной работы над собой.
Взгляните на лучшие команды Запада: «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз», «Денвер Наггетс». Это только часть команд, готовых биться с нами со старта сезона, потому что у них уже наиграны многие связки. Поэтому нам стоит как можно быстрее устранить ошибки и стать конкурентоспособнее», – приводит слова Джеймса Spectrum SportsNet.
Леброн танцует на яхте во время тренировки.
- 16 октября 2022
-
16:10
-
15:47
-
15:28
-
14:25
-
14:23
-
13:07
-
13:02
-
11:42
-
10:27
-
10:08
-
10:06
-
09:32
-
01:03
- 15 октября 2022
-
23:52
-
23:21
-
22:52
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:22
-
19:00
-
18:39
-
17:49
-
16:34
-
16:05
-
15:35
-
15:09
-
14:19
-
14:05
-
13:36
-
13:18
-
12:55
-
12:51
-
12:09
-
11:38