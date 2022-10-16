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Тоскано-Андерсон: хочу надрать задницы «Уорриорз»

Тоскано-Андерсон: хочу надрать задницы «Уорриорз»
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Бывший игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Хуан Тоскано-Андерсон, в это межсезонье перешедший в «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался об ожиданиях от очного матча команд.

Перед игрой баскетболисты «Уорриорз» получат чемпионские перстни. Тоскано-Андерсон также стал чемпионом НБА в составе калифорнийской команды.

«Это важный вечер для меня и «Голден Стэйт». Хочу насладиться этим моментом. Но я сейчас играю за «Лейкерс» и хочу надрать задницы «Уорриорз». Наша цель — хорошо начать сезон.

Я знаю, что «Голден Стэйт» трудно обыграть, но мне было бы приятнее не только получить перстень, но и одержать победу. Это позволит нам чувствовать себя уверенно. Победа над «Голден Стэйт» — большое дело, они всё же чемпионы», — приводит слова Тоскано-Андерсона Fadeaway World.

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