Базаревич — о победе в 38 очков: признаться, итоговая разница в счёте выглядит неожиданно
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с Нижним Новгородом (90:52).
«Приятно побеждать в Нижнем Новгороде, поскольку здесь хороший коллектив, который давно работает под руководством Зорана Лукича, и играть здесь всегда непросто. Хотел бы поздравить свою команду и отметить в первую очередь защиту.
Было несколько ошибок, когда упускали своего игрока, но в целом грамотно работали в обороне, за счёт чего бежали в атаке. Мы забили много очков в быстром отрыве, благодаря чему создали преимущество во второй четверти. Честно признаться, итоговая разница в счёте выглядит неожиданно», – приводит слова Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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