Гарнетт объяснил, как должен был поступить Грин с Пулом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» американец Кевин Гарнетт
высказался по поводу драки между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
«Когда ты выигрываешь чемпионат, некоторые ребята в команде становятся высокомерными. Я это понимаю, но ты должен быть немного терпеливее. Ты должен отвести чувака в сторону и поговорить один на один. Тогда ты получишь с этого гораздо больше.
Хочешь реальных результатов? Отведите их в сторону. Посадите их в небольшое помещение и поговорите. Потом посмотрите, как пойдёт разговор. И это, как правило, принесёт свои плоды.Ты — Дрэймонд, и ты лидер. Ты должен быть немного терпеливее со своими молодыми парнями, потому что они заряжаются энергией, они заряжаются уверенностью, и именно ты должен помочь направить им это в нужное русло», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.
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