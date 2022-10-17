Джордан Пул впервые прокомментировал инцидент с Грином
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказался по поводу драки с Дрэймондом Грином на тренировке.
«Он принёс свои извинения. Мы профессионалы и должны сосредоточиться на игре в баскетбол. У всей нашей команды одна цель – выиграть чемпионат. Я собираюсь выложиться на полную на площадке. Мы здесь для того, чтобы забрать титул. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Пула Fadeaway World.
Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
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