Джордан Пул впервые прокомментировал инцидент с Грином

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказался по поводу драки с Дрэймондом Грином на тренировке.

«Он принёс свои извинения. Мы профессионалы и должны сосредоточиться на игре в баскетбол. У всей нашей команды одна цель – выиграть чемпионат. Я собираюсь выложиться на полную на площадке. Мы здесь для того, чтобы забрать титул. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Пула Fadeaway World.

Напомним, во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.