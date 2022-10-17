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Ирвинг пообещал защищать Симмонса от тех, кто будет его критиковать

Ирвинг пообещал защищать Симмонса от тех, кто будет его критиковать
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о том, что он будет оказывать поддержку новичку команды Бену Симмонсу, который часто подвергается критике.

«Одна из наших самых сильных сторон как человеческого сообщества – улучшение, гуманизация жизни друг друга. Бен – человек, самостоятельная личность, поэтому отреагирует по-своему. Он будет вести себя по-своему, мы должны чтить и уважать это. Так делают честные люди. Не все живут по одним и тем же моральным принципам, поэтому да, как лидер я обязан защищать его, но вместе с тем важно понимать, что он должен преодолевать трудности самостоятельно. Но, когда он попросит о помощи, я должен быть рядом с ним.

Я скажу вам прямо сейчас — это распространяется на всех. От владельца «Нетс» Джо Цая до 16-го парня в команде. Мы все чувствуем это, потому что все мы причастны к нашему успеху. И мы все участвуем в наших неудачах. Так что ответственность, которую мы продолжаем нести друг за друга, это определённо то, что мы собираемся продолжать развивать, и я думаю, что результаты будут говорить сами за себя», — приводит слова Ирвинга ESPN.

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