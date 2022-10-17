Тоскано-Андерсон — о матче с «ГСВ»: теперь я в «Лейкерс», поэтому хочу надрать им задницы
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Новобранец «Лос-Анджелес Лейкерс» Хуан Тоскано-Андерсон высказался по поводу предстоящей встречи с «Голден Стэйт Уорриорз», за который он выступал в предыдущих двух сезонах НБА.
«Это важный вечер как для меня, так и для «Голден Стэйт», и я намерен сполна насладиться этим моментом. Теперь я представляю «Лейкерс», поэтому хочу надрать им задницы. Я настроен хорошо начать сезон.
«Голден Стэйт» очень сложно обыграть в гостях. Я провёл множество матчей в Chase Center и знаю, как тяжело там побеждать. Я знаю, что у них замечательные болельщики и замечательная команда, поэтому хочется добиться успеха», — приводит слова Тоскано-Андерсона Fadeaway World.
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