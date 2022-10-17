НБА представила подборку лучших моментов предсезонных матчей

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала видео с лучшими моментами предсезонных матчей.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале NBA.
Ранее 30 генеральных менеджеров лиги попытались предсказать MVP предстоящего сезона, который начнётся 19 октября.
Победителем опроса стал разыгрывающий «Даллас Маверикс» 23-летний словенский баскетболист Лука Дончич, набравший 48% голосов.
Второе место по результатам голосования занял 27-летний форвард «Милуоки Бакс» и лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо – за него отдали свой голос 34% опрошенных. Замкнул тройку центровой «Филадельфии Сиксерс» 28-летний француз Джоэл Эмбиид. MVP финала НБА в сезоне-2021/2022 американец Стефен Карри набрал всего 3%.
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