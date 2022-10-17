Генменеджер «Голден Стэйт»: у Грина будет фантастический год

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс высказался по поводу форварда команды Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд находится в отличном положении. У него есть опция игрока.… Это отличная позиция для игрока. Ты контролируешь свою судьбу.… Я думаю, что у него будет фантастический год. Я думаю, что так и будет. У него многое на кону», — приводит слова Майерса Fadeaway World.

Стоит отметить, что Дрэймонд Грин выступает за «Голден Стэйт Уорриорз» с 2012 года. Он четырежды становился чемпионом НБА.



Напомним, ранее во время тренировки Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.