Главный тренер МБА высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня, 17 октября. Начало — в 20:00 мск.



«Наверное, мало кто ожидал, что к игре с ЦСКА мы подойдём в статусе одного из лидеров турнира, одержав три победы подряд, но ребята полностью заслужили такой результат. Да, такой старт добавляет ответственности, но мы понимаем, что должны делать и куда двигаться. Матч с ЦСКА станет настоящим экзаменом для нашей команды, я очень жду его. Именно в таких играх можно понять, на что ты способен», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.

ЦСКА победил «Бурсаспор» в товарищеском турнире в Турции: