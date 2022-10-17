Главный тренер МБА высказался о предстоящем матче с ЦСКА
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Главный тренер московского МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящего матча своей команды с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня, 17 октября. Начало — в 20:00 мск.
«Наверное, мало кто ожидал, что к игре с ЦСКА мы подойдём в статусе одного из лидеров турнира, одержав три победы подряд, но ребята полностью заслужили такой результат. Да, такой старт добавляет ответственности, но мы понимаем, что должны делать и куда двигаться. Матч с ЦСКА станет настоящим экзаменом для нашей команды, я очень жду его. Именно в таких играх можно понять, на что ты способен», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА.
ЦСКА победил «Бурсаспор» в товарищеском турнире в Турции:
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