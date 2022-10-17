Дэвис: никто не собирается нас жалеть, несмотря на травмы. Мы это усвоили

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что он ощущал после чемпионского сезона в 2020 году.
«После чемпионского сезона я не хочу сказать, что мы были на высоте, но я впервые выиграл чемпионат на таком уровне, и это совсем другое чувство. В COVID не могло быть парада, нужно было искать способы отпраздновать. Потом мы вошли в новый сезон, и начались травмы. В следующем сезоне — то же самое.
Что касается меня, я стараюсь не завышать и не занижать планку. Когда у тебя трудный сезон, как последние два, ты не хочешь падать духом и стараешься быть строгим к себе. Никто не собирается тебя жалеть. Как организация и команда мы это усвоили. Мы должны сохранять спокойствие и сосредоточиться на победе в играх», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
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