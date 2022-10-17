Дуайт Ховард: не хочу надрывать свою задницу всё лето, а потом сидеть на скамейке запасных

Бывший центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард рассказал, почему так и не смог найти команду на грядущий сезон в НБА.

«Я хочу играть, но нет заинтересованных во мне команд. Вот что я чувствовал после ухода из «Лейкерс». Я чувствовал, что сделал достаточно, помог им выиграть чемпионат. Думал, что заслужил место в ростере и нормальное игровое время, но этого не случилось.



И после этого я подумал: «Чувак, я не хочу надрывать свою задницу всё лето, тренироваться по три-четыре раза в день, следовать безумной диете, делать всё это дерьмо, а потом протирать штаны на скамейке запасных», — сказал Ховард на YouTube-канале SHOWTIME Basketball.