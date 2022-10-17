Эндрю Уиггинс высказался по поводу продления контракта с «Голден Стэйт»

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался по поводу продления контракта с командой.

«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. А в «Голден Стэйт» меня всё устраивает. У нас вместе есть шанс сделать что-то особенное.



Я верю в команду, в тренеров и организацию. Мы договорились, и я очень рад этому», — приводит слова Уиггинса Fadeaway World.

Также ранее сообщалось, что в крайнем случае в «Голден Стэйт» будут готовы расстаться с Уиггинсом, если решат, что не смогут сохранить в команде и его, и защитника Джордана Пула.



В минувшем сезоне Эндрю Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи.