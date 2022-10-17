Эндрю Уиггинс высказался по поводу продления контракта с «Голден Стэйт»
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс высказался по поводу продления контракта с командой.
«Никогда не знаешь, что тебя ждёт в будущем. А в «Голден Стэйт» меня всё устраивает. У нас вместе есть шанс сделать что-то особенное.
Я верю в команду, в тренеров и организацию. Мы договорились, и я очень рад этому», — приводит слова Уиггинса Fadeaway World.
Также ранее сообщалось, что в крайнем случае в «Голден Стэйт» будут готовы расстаться с Уиггинсом, если решат, что не смогут сохранить в команде и его, и защитника Джордана Пула.
В минувшем сезоне Эндрю Уиггинс принял участие в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи.
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