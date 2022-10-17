«Всё улыбался и не мог ничего с собой поделать». Пул — о продлении контракта с «ГСВ»

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул высказался по поводу продления контракта с командой.

«Всё улыбался и не мог ничего с собой поделать. Хотел остановиться, но никак. Вся эта работа, которая была проделана на разных этапах и стадиях… На этом пути ты сталкиваешься с различными сложностями, но важно верить в себя и сохранять уверенность.



Это по-настоящему особенный, многое меняющий в жизни момент», — приводит слова Пула ESPN.

Ранее Пул оказался в центре неприятного инцидента на тренировке команды. Напомним, во время тренировки Дрэймонд Грин вступил в словесную перепалку с Пулом, после чего его ударил. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.



Пул выступает в «Голден Стэйт» с начала карьеры в НБА в 2019 году. В прошлом регулярном чемпионате Пул набирал 18,5 очка, делал 4,0 передачи и 3,4 подбора в среднем за игру.