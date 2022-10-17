Форвард «Зенита» рассказал, какие трудности команда испытает в игре с «Енисеем»
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Форвард «Зенита» Игорь Вольхин считает, что санкт-петербургская команда может столкнуться с проблемами в матче с «Енисеем» из-за разницы часовых поясов.
«Лёгкой игры точно не будет, мы готовимся. Будем стараться показать свой максимум. Матч в Красноярске, поэтому, возможно, будут какие-то сложности в плане самочувствия из-за разницы часовых поясов, но клуб создаёт для нас максимально комфортные условия.
«Енисей» начал сезон с 0-3? У нас расслабляться точно никто не будет», — приводит слова Вольхина официальный сайт «Зенита».
Противостояние состоится завтра. Матч начнётся в 15:30 по московскому времени.
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