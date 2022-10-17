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Женская сборная России по баскетболу пропустит чемпионат Европы 2023 года

Женская сборная России по баскетболу пропустит чемпионат Европы 2023 года
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение отстранить женскую сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, а, вместе с тем, и от самого чемпионата Европы.

«Сегодняшнее решение, которое было принято после тщательного рассмотрений обстоятельств событий на Украине, решений исполкома ФИБА и руководящих принципов Международного олимпийского комитета, означает, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в предстоящих отборочных соревнованиях Евробаскета в ноябре 2022 года и феврале 2023 года. Результаты этих двух команд в группах будут объявлены недействительными в соответствии с действующим регламентом», — гласит заявление ФИБА, опубликованное на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд в 2023 году должен пройти в Словении и Израиле.

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