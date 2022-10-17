Расписание матчей НБА сезона-2022/2023

В ночь с 18 на 19 октября стартуют матчи нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации в Северной Америке.
Чемпионат возьмёт начало матчем в Бостоне, где финалист последнего сезона, «Бостон Селтикс», встретится на домашней площадке с командой «Филадельфия Севенти Сиксерс». Матч состоится 19 октября в 2:30 мск. В этот же день действующий чемпион, «Голден Стэйт Уорриорз», примет в Сан-Франциско «Лос-Анджелес Лейкерс». Начало матча — в 5:00 мск.
Всего за время соревнований будет проведено 1230 встреч. Матч всех звёзд НБА состоится 19 февраля. Завершится регулярный чемпионат 9 апреля 2023 года, в этот день на площадку выйдут все 30 команд. Матчи плей-офф начнутся с 15 апреля, а первая игра финальной серии запланирована на 1 июня 2023 года.
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