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ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге ВТБ с разницей +32

ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге ВТБ с разницей +32
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Московский ЦСКА обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 110:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 17 очков. 14 очков на свой счёт записал Даллас Мур. По 12 баллов в составе ЦСКА набрали Деян Давидовац и Ливио Жан-Шарль.

В составе МБА 16 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин. Ещё 11 баллов на счету Александра Хоменко.

Следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября в Саратове. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари», встреча состоится 24 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
17 октября 2022, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
110 : 78
МБА
Москва, Россия
ЦСКА: Швед - 17, Мур - 14, Давидовац - 12, Жан-Шарль - 12, Милутинов - 11, Астапкович - 10, Уэйр - 10, Комолов - 6, Руженцев - 6, Ухов - 6, Антонов - 4, Курбанов - 2
МБА: Лопатин - 16, Хоменко - 11, Касаткин - 9, Платонов - 9, Воронов - 8, Пушков - 8, Якушин - 8, Валиев - 4, Коновалов - 3, Шарапов - 2, Клюев, Одиноков
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