ЦСКА разгромил МБА в Единой лиге ВТБ с разницей +32

Московский ЦСКА обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 110:78.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 17 очков. 14 очков на свой счёт записал Даллас Мур. По 12 баллов в составе ЦСКА набрали Деян Давидовац и Ливио Жан-Шарль.



В составе МБА 16 очков на свой счёт записал Андрей Лопатин. Ещё 11 баллов на счету Александра Хоменко.



Следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября в Саратове. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари», встреча состоится 24 октября.