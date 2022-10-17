Райкович прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с МБА

Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА.



«Это был непростой матч. Несмотря на то, что разница в счёте получилась большой, это было настоящее сражение, и я поздравляю с этим обе команды. Считаю, что сегодня мы сделали ещё один шаг к тому, чтобы набрать хорошую форму», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 110:78.



Следующий матч ЦСКА проведёт 23 октября в Саратове. Соперниками москвичей будут баскетболисты местного «Автодора». МБА в следующем туре сыграет в Перми с местной «Пармой-Пари», встреча состоится 24 октября.