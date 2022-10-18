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«Детройт» отчислил четырёхкратного участника Матча всех звёзд

«Детройт» отчислил четырёхкратного участника Матча всех звёзд
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Разыгрывающий Кемба Уокер был отчислен из «Детройт Пистонс». Расставшись с четырёхкратным участником Матча всех звёзд, «Пистонс» сократили состав команды до 15 игроков.

В минувшем сезоне Уокер выступал в составе «Нью-Йорк Никс». Он отыграл 37 матчей, в которых за 25,6 минуты набирал в среднем 11,6 очка, 3,0 подбора и 3,5 передачи. После этого стало известно, что Кемба Уокер не будет принимать участия в матчах «Никс» в оставшейся части сезона.

Вскоре Уокер был обменян в «Детройт Пистонс». При этом «Детройт» и Уокер договорились, что игрок пропустит тренировочный лагерь, а клуб отчислит либо обменяет его до 17 октября 2022 года.

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