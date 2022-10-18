Томпсон: рассчитываю снова выйти на уровень игрока Матча всех звёзд

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу межсезонья-2022.

«Я рассчитываю снова выйти на уровень игрока Матча всех звёзд и, надеюсь, поеду на Матч звёзд в этом году. Я чувствую себя потрясающе. Я очень здоров. Я в форме. Я взволнован и свеж в моральном плане. Я в предвкушении от предстоящего сезона.

Я проделал много индивидуальной работы. Работал над своим броском в прыжке, руками и защитными действиями, много занимался в тренажёрном зале. Заниматься этим каждый день по три-четыре часа в день было очень приятно, особенно после последних двух лет, когда я много занимался реабилитацией и укреплением колена и ахилла. Возможность работать над своей игрой и быть свободным от травм — это то, что я больше никогда не буду воспринимать как должное. Это было отличное межсезонье», — приводит слова Томпсона официальный сайт НБА.