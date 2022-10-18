Владимир Гомельский оценил старт Единой лиги ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о первых впечатлениях от старта нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.
«Я ещё не все команды видел. Фавориты — ожидаемые, кроме МБА. Понятно, что «Зенит», ЦСКА и УНИКС будут прибавлять по ходу сезона. Несколько неожидан слабый старт «Пармы», «НН» и «Автодора». Но это может быть и результатом сложного календаря на первых неделях. Общий уровень лиги мне пока оценить сложно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, после четырёх сыгранных матчей на старте Единой лиги ВТБ лидируют казанский УНИКС и московский ЦСКА. Оба клуба ещё ни разу не проигрывали.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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