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Владимир Гомельский оценил старт Единой лиги ВТБ

Владимир Гомельский оценил старт Единой лиги ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о первых впечатлениях от старта нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.

«Я ещё не все команды видел. Фавориты — ожидаемые, кроме МБА. Понятно, что «Зенит», ЦСКА и УНИКС будут прибавлять по ходу сезона. Несколько неожидан слабый старт «Пармы», «НН» и «Автодора». Но это может быть и результатом сложного календаря на первых неделях. Общий уровень лиги мне пока оценить сложно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, после четырёх сыгранных матчей на старте Единой лиги ВТБ лидируют казанский УНИКС и московский ЦСКА. Оба клуба ещё ни разу не проигрывали.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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