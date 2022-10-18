«Нам будет приятно испортить их праздничный вечер». Дэвис — об игре с «Голден Стэйт»
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу предстоящего стартового матча сезона Национальной баскетбольной лиги с действующим чемпионом «Голден Стэйт Уорриорз».
«В первых двух матчах мы играем против претендентов на титул. Нам будет приятно испортить их праздничный вечер. Настраиваемся на то, чтобы стартовать в сезоне с двух побед», — приводит слова Дэвиса ESPN.
Напомним, «Лос-Анджелес» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. «Голден Стэйт» стал победителем чемпионата.
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