Бигмен «Бруклина» рассказал, что нужно сделать Ирвингу, чтобы стать MVP в этом году
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Центровой «Бруклин Нетс» Ник Клэкстон считает, что разыгрывающий его команды Кайри Ирвинг может стать MVP в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги.
«Кайри может стать MVP сезона и MVP финальной серии.
Если он настроит свою голову правильным образом, он сможет это сделать», – приводит слова Клэкстона Ahn Fire Digital.
В минувшем сезоне Кайри пропустил большую часть матчей регулярного чемпионата из-за отказа вакцинироваться. Игрок неоднократно заявлял, что не будет прививаться от коронавируса. В межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на год.
На счету Ирвинга 29 матчей в регулярном чемпионате сезона-2021/2022, в которых он набирал 27,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,8 результативные передачи.
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