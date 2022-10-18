Бигмен «Бруклина» рассказал, что нужно сделать Ирвингу, чтобы стать MVP в этом году

Центровой «Бруклин Нетс» Ник Клэкстон считает, что разыгрывающий его команды Кайри Ирвинг может стать MVP в этом сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«Кайри может стать MVP сезона и MVP финальной серии.



Если он настроит свою голову правильным образом, он сможет это сделать», – приводит слова Клэкстона Ahn Fire Digital.

В минувшем сезоне Кайри пропустил большую часть матчей регулярного чемпионата из-за отказа вакцинироваться. Игрок неоднократно заявлял, что не будет прививаться от коронавируса. В межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Бруклином» на год.



На счету Ирвинга 29 матчей в регулярном чемпионате сезона-2021/2022, в которых он набирал 27,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 5,8 результативные передачи.