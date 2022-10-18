«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» уверенно обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 89:61 (22:21, 23:10, 27:9, 17:21).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игорь Вольхин, набравший 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Трэй Томпкинс.
В составе красноярского клуба 13 очков на свой счёт записал Александр Гудмак. По девять баллов у Джеймса Томпсона и Анджело Уорнера.
Следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября в Самаре. Его соперниками будут баскетболисты местной «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится также 24 октября.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
18 октября 2022, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
61 : 89
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Балашов, Белянков, Викторов, Герасимов, Гудумак, Загретдинов, Коулмен, Мотовилов, Сонько, Томпсон, Трушкин, Уорнер
Зенит: Вольхин, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Клименко, Соломон, Томпкинс, Уимбуш, Фридзон, Хомсли, Эртель
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