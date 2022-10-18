«Зенит» разгромил «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» уверенно обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 89:61 (22:21, 23:10, 27:9, 17:21).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игорь Вольхин, набравший 13 очков. 12 баллов на свой счёт записал Трэй Томпкинс.



В составе красноярского клуба 13 очков на свой счёт записал Александр Гудмак. По девять баллов у Джеймса Томпсона и Анджело Уорнера.



Следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября в Самаре. Его соперниками будут баскетболисты местной «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится также 24 октября.