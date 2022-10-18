Джордан Пул прокомментировал продление контракта с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Джордан Пул прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года и предусматривает заработную плату $ 140 млн.
«Это действительно приятное чувство, потому что это мотивирует меня ещё больше сосредоточиться на баскетболе, теперь я сфокусирован только на этом. У меня появилась возможность выйти на новый уровень игры, я знаю, как сильно заботятся обо мне семья и друзья. Поэтому всё, что остаётся мне делать, – хорошо играть в баскетбол», — приводит слова Пула Fadeaway World.
Пул выступает в «Голден Стэйт» с начала карьеры в НБА в 2019 году. В прошлом регулярном чемпионате Пул набирал 18,5 очка, делал 4,0 передачи и 3,4 подбора в среднем за игру.
«Голден Стэйт » — чемпион НБА сезона-2021/2022.
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