Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг — о прошлом сезоне: солгу, если скажу, что не жалею

Ирвинг — о прошлом сезоне: солгу, если скажу, что не жалею
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о прошлом сезоне и признался, что сожалеет о том, как он в итоге сложился.

«Я солгу, если скажу, что не жалею о прошлом сезоне. Думаю, каждый из нас порой вспоминает моменты, где он мог поступить иначе или принять другое, более правильное решение.

Я делаю это каждый день. Иногда мы говорим это как штамп, но также позволяем идти всему своим чередом, наслаждаемся сезоном, а потом уже возвращаемся к более детальным воспоминаниям. Но сейчас я не могу на этом зацикливаться», — цитирует Ирвинга ESPN.

Большую часть прошлого сезона Кайри Ирвинг пропустил из-за отказа от вакцинации и не мог выступать в домашних играх, так как в этом случае нарушал бы антиковидный протокол.

В текущее межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на сезон.

Новость по теме
Кайри Ирвинг высказался о возможном завершении карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022