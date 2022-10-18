Ирвинг — о прошлом сезоне: солгу, если скажу, что не жалею

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о прошлом сезоне и признался, что сожалеет о том, как он в итоге сложился.



«Я солгу, если скажу, что не жалею о прошлом сезоне. Думаю, каждый из нас порой вспоминает моменты, где он мог поступить иначе или принять другое, более правильное решение.



Я делаю это каждый день. Иногда мы говорим это как штамп, но также позволяем идти всему своим чередом, наслаждаемся сезоном, а потом уже возвращаемся к более детальным воспоминаниям. Но сейчас я не могу на этом зацикливаться», — цитирует Ирвинга ESPN.



Большую часть прошлого сезона Кайри Ирвинг пропустил из-за отказа от вакцинации и не мог выступать в домашних играх, так как в этом случае нарушал бы антиковидный протокол.



В текущее межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на сезон.

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