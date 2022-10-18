Ирвинг — о прошлом сезоне: солгу, если скажу, что не жалею

Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о прошлом сезоне и признался, что сожалеет о том, как он в итоге сложился.
«Я солгу, если скажу, что не жалею о прошлом сезоне. Думаю, каждый из нас порой вспоминает моменты, где он мог поступить иначе или принять другое, более правильное решение.
Я делаю это каждый день. Иногда мы говорим это как штамп, но также позволяем идти всему своим чередом, наслаждаемся сезоном, а потом уже возвращаемся к более детальным воспоминаниям. Но сейчас я не могу на этом зацикливаться», — цитирует Ирвинга ESPN.
Большую часть прошлого сезона Кайри Ирвинг пропустил из-за отказа от вакцинации и не мог выступать в домашних играх, так как в этом случае нарушал бы антиковидный протокол.
В текущее межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на сезон.
- 18 октября 2022
-
19:49
-
19:19
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:13
-
17:24
-
16:25
-
15:54
-
14:27
-
13:32
-
12:45
-
11:59
-
11:54
-
11:54
-
10:50
-
10:25
-
09:38
-
09:35
- 17 октября 2022
-
23:56
-
22:59
-
22:57
-
22:33
-
22:00
-
21:49
-
20:59
-
20:44
-
19:05
-
18:51
-
18:28
-
17:47
-
16:46
-
15:27
-
15:19
-
14:32