Хавьер Паскуаль назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Енисеем»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль объяснил, за счёт чего команде удалось одержать гостевую победу в матче с красноярским «Енисеем» (89:61).
«Поздравляю свою команду с победой. Мы очень рады, учитывая, как всегда сложно играть в Красноярске. На мой взгляд, «Енисей» лучше выглядел в начале матча, однако мы шаг за шагом продолжали добавлять как в защите, так и в нападении, что стало ключевым фактором в победе», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября в гостях у «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится также 24 октября.
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