Наставник «Енисея» объяснил, почему «Зенит» смог переломить ход игры

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович прокомментировал разгромное поражение своей команды в домашнем матче с санкт-петербургским «Зенитом» (61:89).



«Поздравляю «Зенит» с победой. Питерцы показали очень высокое качество игры и силу своего состава. Что, на мой взгляд, очень реально отобразило картину случившегося на площадке. Несмотря на то что мы хорошо начали, у нас не хватало ротации и глубины состава, чтобы поддерживать ритм. И соперник сумел за счёт большего качества переломить игру и абсолютно заслуженно одержал победу», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.



Следующий матч «Зенит» проведёт 24 октября в гостях у «Самары». «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с «Минском» из одноимённого города, встреча состоится также 24 октября.

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