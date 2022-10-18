Дюрант высоко оценил значимость Кайри Ирвинга для команды

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант оценил важность разыгрывающего Кайри Ирвинга для команды.



«Кайри поражает, он постоянно общается со всеми партнёрами. Это одна из голов нашего змея, Ирвинг отлично действует на обеих сторонах площадки. Думаю, каждый ветеран должен постоянно поддерживать общение с партнёрами, чтобы лучше разбираться в том, что происходит на площадке.



Ирвинг становился чемпионом, был в этих раздевалках, принимал участие в финальных сериях. Наличие такого игрока помогает всей команде двигаться вперёд», — приводит слова Дюранта New York Daily News.



Напомним, в межсезонье и Кайри Ирвинг, и Кевин Дюрант могли покинуть команду. В итоге «Бруклину» удалось удержать обоих звёздных игроков в команде.

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