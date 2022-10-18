Клэй Томпсон сообщил, что пока не обсуждал новый контракт с «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался о продлении действующего соглашения с клубом.



Ранее «Уорриорз» подписали новые контракты с Джорданом Пулом и Эндрю Уиггинсом, чьи соглашения истекали летом 2023 года. Соглашение с Клэем Томпсоном рассчитано до лета 2024 года.



«Я пока не обсуждал новый контракт с руководством. Просто планирую делать то, что должен, и показывать лучшую версию себя каждый день. Знаю свои возможности и хочу показать отличную игру.



Да, я рассчитываю получить ещё один контракт в НБА, но меня не волнует, когда это случится — в ближайшее лето или в следующее. Я в своих силах уверен и о новом контракте не переживаю. Если буду собой, то он у меня будет», — приводит слова Томпсона пресс-служба НБА.

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