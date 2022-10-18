«Барселона» обыграла «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги

Испанская «Барселона» одержала победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 84:73 (18:18, 19:16, 28:19, 19:20).



Самым результативным игроком матча стал форвард «Баварии» Огастин Рабит, на счету которого 19 очков. В составе каталонского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 14 очков. Столько же баллов у его партнёра по команде Алекса Абринеса.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Жальгирисом». Встреча состоится 20 октября, начало — в 20:00 мск. «Бавария» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Встреча пройдёт также 20 октября, начало — в 21:30 мск.