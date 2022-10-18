«Барселона» обыграла «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги
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Испанская «Барселона» одержала победу в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Ауди Дом» и завершилась победой гостей со счётом 84:73 (18:18, 19:16, 28:19, 19:20).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Баварии» Огастин Рабит, на счету которого 19 очков. В составе каталонского клуба отличился Николас Лапровиттола, набравший 14 очков. Столько же баллов у его партнёра по команде Алекса Абринеса.
В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Жальгирисом». Встреча состоится 20 октября, начало — в 20:00 мск. «Бавария» в 4-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпией Милан». Встреча пройдёт также 20 октября, начало — в 21:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
18 октября 2022, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
73 : 84
Барселона
Барселона, Испания
Бавария: Рабит - 19, Уинстон - 11, Лучич - 8, Уолден - 8, Уэйлер-Бэбб - 8, Ярамаз - 8, Обст - 5, Хантер - 5, Гиллеспи - 1, Вимберг, Джордж, Ципсер
Барселона: Абринес - 14, Веселы - 14, Лапровиттола - 14, Шанлы - 9, Йокубайтис - 7, Калинич - 7, Саторански - 7, Тоби - 5, Да Силва - 4, Хиггинс - 3, Ннаджи, Паули
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