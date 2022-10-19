Леброн назвал ключевой отрезок игры в проигранном стартовом матче с «Голден Стэйт»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения в стартовом матче Национальной баскетбольной лиги «Голден Стэйт Уорриорз» (109:123).

«Третья четверть — это то, в чём «Голден Стэйт» всегда преуспевали с момента, когда только переходили в разряд команд, борющихся за чемпионство. Вы всегда должны быть готовы к третьим четвертям, а мы сегодня не были готовы», — приводит слова Леброна ESPN.

Самым результативным игроком у «Уорриорз» стал Стефен Карри, набравший 33 очка, шесть подборов и семь передач. Самым результативным у гостей стал как раз Леброн Джеймс, который сумел заработать дабл-дабл. На его счету 31 очко, 14 подборов и восемь передач.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: