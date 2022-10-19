Грин — о видео драки с Пулом: я до сих пор не знаю, как сильно это взорвало интернет

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что понятия не имеет, насколько сильно распространилось видео его драки с Джорданом Пулом в интернете.
«Никогда не знаешь мнения людей, поэтому даёшь им некоторое время, чтобы они могли высказать своё мнение, которое, честно говоря, меня не волнует. Если честно, я даже не представлял, насколько это видео взорвало интернет, потому что я не трачу много времени на социальные сети или просмотр комментариев. Я вообще не особо туда захожу. Поэтому я просто сидел дома и отдыхал со своими детьми. Если вы хотите, чтобы я был честен с вами, я до сих пор не знаю, как сильно, по мнению мира, это взорвало интернет.
Мне сказали, что мир увидел один из худших моментов в моей карьере. Во всём нужно видеть плюсы, и тогда у вас будет совершенно другой взгляд ситуацию», — приводит слова Грина NBC Sports.
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