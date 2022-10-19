Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица

Немецкая «Альба» на домашнем паркете переиграла греческий «Олимпиакос» в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Люк Сикма, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов. В составе гостей площадки 14 очков на свой счёт записал Марюс Григонис.
В другом матче игрового дня испанская «Баскония» одержала победу над «Црвеной Звездой». Встреча проходила в Витории на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев со счётом 92:75. Самым результативным игроком в составе победителей стал Дариус Томпсон, на счету которого 18 очков. В составе сербского клуба отличился Огнен Добрич, набравший 14 очков.
В ещё одном матче игрового дня греческий «Олипиакос» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 89:87 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе мадридского клуба по 14 очков набрали Уолтер Тавареш и Серхио Льюль.
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