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Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 19 октября, турнирная таблица
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Немецкая «Альба» на домашнем паркете переиграла греческий «Олимпиакос» в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Берлине (Германия) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:65. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Люк Сикма, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов. В составе гостей площадки 14 очков на свой счёт записал Марюс Григонис.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» одержала победу над «Црвеной Звездой». Встреча проходила в Витории на стадионе «Фернандо Буэса» и завершилась победой хозяев со счётом 92:75. Самым результативным игроком в составе победителей стал Дариус Томпсон, на счету которого 18 очков. В составе сербского клуба отличился Огнен Добрич, набравший 14 очков.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олипиакос» одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 89:87 в пользу гостей. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе мадридского клуба по 14 очков набрали Уолтер Тавареш и Серхио Льюль.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
19 октября 2022, среда. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
94 : 65
Панатинаикос
Афины, Греция
Альба: Сикма - 16, Блатт - 15, Ветцель - 11, Зусман - 10, Кумадже - 10, Ламмерс - 7, Олинде - 7, Прочида - 6, Делов - 5, Маттиссек - 3, Мачовски - 2, Шнайдер - 2
Панатинаикос: Григонис - 14, Эндрюс - 13, Ли - 11, Гудайтис - 8, Деррик Уильямс - 6, Бохоридис - 5, Понитка - 5, Манцукас - 3, Калаицакис, Калаицакис, Папаяннис, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
19 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 75
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Баскония: Ховард - 30, Томпсон - 18, Маринкович - 10, Хоммс - 9, Костелло - 8, Котсар - 8, Седекерскис - 6, Гедрайтис - 3, Диес, Куруц, Райэсте
Црвена Звезда: Митрович - 17, Добрич - 14, Бентил - 11, Иванович - 11, Петрушев - 10, Маркович - 5, Адамс - 3, Лазич - 2, Мартин - 2, Лазаревич, Радулица, Холланд
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
19 октября 2022, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
87 : 89
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Муса - 17, Льюль - 14, Тавареш - 14, Ябуселе - 13, Корнели - 11, Дек - 5, Хезонья - 5, Козёр - 3, Родригес - 3, Пуарье - 2, Абальде, Ндиайе
Олимпиакос: Везенков - 23, Слукас - 14, Боломбой - 11, Маккиссик - 10, Уолкап - 9, Ларенцакис - 8, Фалль - 6, Питерс - 5, Канаан - 3, Блэк, Лунцис, Папас
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