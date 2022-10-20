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Леброн назвал самое памятное событие для себя в НБА

Леброн назвал самое памятное событие для себя в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.

Журналист. Любимая еда?
Леброн Джеймс. Блюда итальянской кухни.

— Любимое время года?
— Зима.

— Любимый бренд кроссовок?
— Мой бренд.

— Какая у вас любимая модель кроссовок вашего бренда?
— Все модели.

— Любимый музыкальный альбом?
— Любимый альбом всех времён? О боже… Я могу выбрать только один? Это же невозможно.
— Ладно, давайте топ-3.
— «It was written» у Nas, «Black album» у Jay-z и… Ох, это слишком сложно.

— Ваш любимый фильм?
— «Крёстный отец», первая и вторая части.

— Любимая татуировка на вашем теле?
— Все, на которых есть упоминание моих детей: их имена, лица. На моём теле множество татуировок с упоминанием моих детей.

— Любимый игрок вашего детства?
— Кен Гриффи-младший.

— Город, против которого вам нравится играть?
— Бостон.

— Памятное событие для вас в НБА?
— Момент, когда меня задрафтовали.

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