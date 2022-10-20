Леброн назвал самое памятное событие для себя в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прошёл блиц-опрос от пресс-службы клуба, во время которого назвал самое памятное для себя событие в Национальной баскетбольной лиге.

Журналист. Любимая еда?

Леброн Джеймс. Блюда итальянской кухни.



— Любимое время года?

— Зима.



— Любимый бренд кроссовок?

— Мой бренд.



— Какая у вас любимая модель кроссовок вашего бренда?

— Все модели.



— Любимый музыкальный альбом?

— Любимый альбом всех времён? О боже… Я могу выбрать только один? Это же невозможно.

— Ладно, давайте топ-3.

— «It was written» у Nas, «Black album» у Jay-z и… Ох, это слишком сложно.



— Ваш любимый фильм?

— «Крёстный отец», первая и вторая части.



— Любимая татуировка на вашем теле?

— Все, на которых есть упоминание моих детей: их имена, лица. На моём теле множество татуировок с упоминанием моих детей.



— Любимый игрок вашего детства?

— Кен Гриффи-младший.



— Город, против которого вам нравится играть?

— Бостон.



— Памятное событие для вас в НБА?

— Момент, когда меня задрафтовали.