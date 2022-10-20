Первый номер драфта-2022 Банкеро выдал лучший дебют со времён Леброна
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Первый номер драфта НБА – 2022 итальянский форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации.
В матче регулярного чемпионата с «Детройт Пистонс» Банкеро набрал 27 очков, реализовав 11 бросков из 18 с игры, совершил девять подборов и отдал пять результативных передач, проведя на площадке 35 минут. «Орландо» уступил «Детройту» со счётом 109:113.
Последний раз новичок набирал 25+5+5 в дебютном матче в 2003 году, это был Леброн Джеймс.
«Это многое значит для меня. Но, безусловно, я бы хотел ещё и победить. Хотелось выйти и выложиться, сыграть на команду. Но мой первый матч в НБА состоялся, и я очень рад этому», — поделился эмоциями от дебюта итальянец в эфире ESPN.
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