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«Он хотел подмазаться ко мне». Ингрэм пошутил по поводу похвалы со стороны Дюранта

«Он хотел подмазаться ко мне». Ингрэм пошутил по поводу похвалы со стороны Дюранта
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм дал комментарий по поводу лидера «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, который ранее похвалил 25-летнего баскетболиста.

«Он хотел подмазаться ко мне, чтобы я вышел на площадку и играл более мягко. Моё мнение о Дюранте? Я считаю его лучшим игроком в НБА», — приводит слова Ингрэма Clutch Points.

Напомним, сегодня «Бруклин» принимал «Нью-Орлеан» в первом матче сезона. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 130:108.

Самым результативным в составе победителей стал Брэндон Ингрэм, записав в свой актив 28 очков. Самым результативным в составе «Бруклина» стал Кевин Дюрант, записав на свой счёт 32 очка.

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