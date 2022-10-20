«Двигаемся правильным курсом». Курбанов рассказал об адаптации Райковича в ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал, как проходит адаптация нового тренера Эмиля Райковича в команде.
«Сейчас происходит процесс притирки с новым главным тренером. Главное, что это правильный процесс и он имеет постоянный рост. Когда настанет точка, что всё, максимум достигнут? Возможно, когда мы выиграем Единую лигу. Не могу ощущать эту точку, когда могу сказать: все мы притёрлись и ощущаем друг друга. Это выражается в победах и достижениях. Мы просто двигаемся правильным курсом. Я бы не стал говорить, что ЦСКА уже набрал оптимальную форму. У нас большой потенциал, который мы должны использовать.
Скучаем ли по Евролиге? Наверное, не без этого. Но уже спокойнее, смирился. На данный момент это пройденный этап. Надо сфокусироваться на лиге ВТБ. У нас есть хорошая мотивация: в следующем году клубу сто лет. Надо, чтобы этот сезон стал для нас чемпионским», — приводит слова Курбанова «Российская газета».
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