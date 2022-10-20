Пропустивший прошлый сезон НБА Кавай Леонард высказался о своём состоянии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, который целиком пропустил прошлый сезон НБА, высказался о самочувствии.



«Я чувствую себя хорошо. Двигаюсь в правильном направлении. Не было никаких обострений или неудач, так что всё здорово», — сказал Леонард.



Напомним, в середине августа 2021 года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Кавай мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Игрок выбрал первый вариант.

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