Пропустивший прошлый сезон НБА Кавай Леонард высказался о своём состоянии
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, который целиком пропустил прошлый сезон НБА, высказался о самочувствии.
«Я чувствую себя хорошо. Двигаюсь в правильном направлении. Не было никаких обострений или неудач, так что всё здорово», — сказал Леонард.
Напомним, в середине августа 2021 года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн. Кавай мог подписать четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн или заключить сделку на один сезон, чтобы в 2022 году при выходе на рынок претендовать на пятилетнее соглашение на сумму $ 235 млн. Игрок выбрал первый вариант.
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