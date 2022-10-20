Форвард «Локомотива-Кубань» Мартюк прокомментировал рекорд по подборам в матче с «Пармой»

Тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк прокомментировал свой промежуточный рекорд по количеству подборов за матч, установленный во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой-Пари».



В этом матче Мартюк совершил 14 подборов, что стало лучшим результатом в лиге в этом сезоне и личным рекордом игрока.



«Подборы сами не «прилипают». О чём-то, кроме самой игры, я никогда не думаю. Просто понимаю, что нужно идти на подбор, бороться за каждый мяч – иначе победы не добиться.



У меня в прошлом году было 16 подборов в матче с «Калевом», но ту игру аннулировали, и рекорд вместе с ней… Но всё равно – это мотивация, осознание того, что есть к чему стремиться, что можно побить рекорд. Приходит определённый азарт, когда понимаешь, что можешь улучшить своё достижение», — приводит слова Мартюка официальный сайт команды.