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«Фенербахче» вырвал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией»

«Фенербахче» вырвал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией»
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Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал испанскую «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 79:77 (20:25, 14:18, 26:15, 19:19) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин. Он набрал 20 очков. Ещё 17 баллов принёс победителям Найджел Хэйс. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Крис Джонс, на счету которого 16 очков.

В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде проведёт матч с ещё одним стамбульским клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 20:30 мск. «Валенсия» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с немецкой «Альбой». Матч состоится 27 октября в Испании, начало — в 21:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Фенербахче: Уилбекин - 20, Хэйс - 17, Мотли - 16, Гудурич - 10, Калатес - 8, Букер - 2, Джекири - 2, Пьерр - 2, Эдвардс - 2, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Валенсия: Джонс - 16, Дублевич - 13, ван Россом - 10, Клавер - 7, Пуэрто - 7, Александер - 5, Лопес-Аростеги - 5, Харпер - 5, Препелич - 4, Прадилья - 3, Радебо - 2, Хименес
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