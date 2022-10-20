«Фенербахче» вырвал победу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией»

Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал испанскую «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 79:77 (20:25, 14:18, 26:15, 19:19) в пользу хозяев площадки.



Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин. Он набрал 20 очков. Ещё 17 баллов принёс победителям Найджел Хэйс. У «Валенсии» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Крис Джонс, на счету которого 16 очков.



В следующем туре соревнований «Фенербахче» на выезде проведёт матч с ещё одним стамбульским клубом «Анадолу Эфес». Встреча состоится 28 октября и начнётся в 20:30 мск. «Валенсия» в следующем туре регулярного чемпионата сыграет с немецкой «Альбой». Матч состоится 27 октября в Испании, начало — в 21:30 мск.