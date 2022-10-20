Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица

Завершились пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Литовский «Жальгирис» на домашней площадке принимал «Барселону». Встреча закончилась со счётом 73:72 в пользу литовцев. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Жальгириса» Кинан Эванс, набравший 18 очков. В составе каталонского клуба 12 очков набрал Ян Веселы.



Во втором матче игрового дня «Фенербахче» принимал «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 79:77 в пользу турецких баскетболистов. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин (20 очков). У «Валенсии» 16 очков на счету Криса Джонса.



В другом матче «Маккаби» из Тель-Авива на домашней площадке одолел АСВЕЛ — 88:69. Больше всего очков победителям принёс Лоренцо Браун (17).



Упорная борьба получилась между «Баварией» и «Миланом». Встреча состоялась в Мюнхене и завершилась со счётом 83:81 в пользу гостей. Кассиус Уинстон («Бавария», 20 очков) и Николо Мелли («Милан», 17 очков) были самыми результативными в составе своих команд.



В пятом матче игрового дня встречались «Партизан» и «Виртус». Здесь уверенную победу добыли сербские баскетболисты — 90:62. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Партизана» Джеймс Нанналли, принёсший своей команде 20 очков. У гостей 11 баллов набрал бельгийский центровой Исмаэль Бако.