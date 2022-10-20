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Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица
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Завершились пять матчей 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Литовский «Жальгирис» на домашней площадке принимал «Барселону». Встреча закончилась со счётом 73:72 в пользу литовцев. Самым результативным игроком встречи стал игрок «Жальгириса» Кинан Эванс, набравший 18 очков. В составе каталонского клуба 12 очков набрал Ян Веселы.

Во втором матче игрового дня «Фенербахче» принимал «Валенсию». Встреча завершилась со счётом 79:77 в пользу турецких баскетболистов. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин (20 очков). У «Валенсии» 16 очков на счету Криса Джонса.

В другом матче «Маккаби» из Тель-Авива на домашней площадке одолел АСВЕЛ — 88:69. Больше всего очков победителям принёс Лоренцо Браун (17).

Упорная борьба получилась между «Баварией» и «Миланом». Встреча состоялась в Мюнхене и завершилась со счётом 83:81 в пользу гостей. Кассиус Уинстон («Бавария», 20 очков) и Николо Мелли («Милан», 17 очков) были самыми результативными в составе своих команд.

В пятом матче игрового дня встречались «Партизан» и «Виртус». Здесь уверенную победу добыли сербские баскетболисты — 90:62. Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Партизана» Джеймс Нанналли, принёсший своей команде 20 очков. У гостей 11 баллов набрал бельгийский центровой Исмаэль Бако.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
73 : 72
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Эванс - 18, Улановас - 15, Шмитс - 15, Браздейкис - 6, Димша - 6, Буткевичюс - 5, Бирутис - 4, Лекавичюс - 2, Хэйс - 2, Кавано, Кальнетис, Лукошюнас
Барселона: Веселы - 12, Йокубайтис - 10, Саторански - 10, Хиггинс - 10, Лапровиттола - 8, Шанлы - 8, Да Силва - 4, Калинич - 4, Тоби - 4, Абринес - 2, Ннаджи, Паули
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
79 : 77
Валенсия
Валенсия, Испания
Фенербахче: Уилбекин - 20, Хэйс - 17, Мотли - 16, Гудурич - 10, Калатес - 8, Букер - 2, Джекири - 2, Пьерр - 2, Эдвардс - 2, Бирсен, Махмутоглу, Хазер
Валенсия: Джонс - 16, Дублевич - 13, ван Россом - 10, Клавер - 7, Пуэрто - 7, Александер - 5, Лопес-Аростеги - 5, Харпер - 5, Препелич - 4, Прадилья - 3, Радебо - 2, Хименес
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
88 : 69
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Маккаби Тель-Авив: Браун - 17, Колсон - 13, Болдуин - 12, Небо - 12, Пойтресс - 8, Соркин - 8, Ди Бартоломео - 6, Мартин - 4, Адамс - 3, Менко - 3, Холлинс - 2, Коэн
АСВЕЛ: де Коло - 15, Обасоан - 11, Фалл - 11, Ловернь - 8, Лайти - 7, Мэтьюс - 7, Полите - 7, Нуа - 3, Дьо, Кауди, Лякомб, Пон
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
81 : 83
Олимпия Милан
Милан, Италия
Бавария: Уинстон - 20, Ципсер - 13, Обст - 12, Ярамаз - 10, Лучич - 9, Уэйлер-Бэбб - 5, Хантер - 4, Вимберг - 3, Уолден - 3, Гиллеспи - 2
Олимпия Милан: Мелли - 17, Дэвис - 14, Пэнгос - 13, Хайнс - 10, Бэрон - 9, Томас - 9, Шилдс - 4, Тонут - 3, Фойгтман - 2, Холл - 2, Альвити, Риччи
Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2022, четверг. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
90 : 62
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Партизан: Нанналли - 20, Анджушич - 14, Лессор - 14, Мадар - 11, Пантер - 10, Вукчевич - 8, Копривица - 4, Ледей - 4, Экзам - 3, Папапетру - 2, Глас, Трифунович
Виртус Болонья: Бако - 11, Уимс - 10, Джайте - 6, Оджелей - 6, Мики - 5, Пайола - 5, Хэкетт - 5, Лундберг - 4, Манньон - 4, Белинелли - 3, Кординье - 3, Теодосич
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